Учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем

Командно-штабные учения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, в которых задействованы силы территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошли в три этапа с 19 по 21 апреля.

Стартовали учения 19 апреля в 6:00. На первом этапе подразделения МЧС и территориальная подсистема РСЧС отработали порядок приведения в различные степени готовности, провели сбор личного состава и проверку состояния техники, уточнили планы оперативного реагирования и вопросы организации управления.

На втором этапе, 20 апреля, федеральные органы исполнительной власти, исполнительная власть субъектов и органы местного самоуправления провели совместные мероприятия, направленные на защиту населения и территорий, а также локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайно ситуации, связанной с паводками.

21 апреля были отработаны практические действия по тушению крупных природных пожаров. По замыслу учений, в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица произошло возгорание подстилки в лесном массиве, прилегающем к аллее Лесные пруды. Из-за сильного северо-западного ветра огонь распространяется, создавая реальную угрозу перехода на торфяные участки у Черного озера. Сильно задымлена жилая застройка 6 микрорайона. В зону задымления попала школа №854 (корпуса 621А, 621Б, 603Б).

Всего в московских учениях в рамках Всероссийских командно-штабных учений МЧС были задействованы 2885 человек и 746 единиц техники.

Фотографии предоставлены МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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