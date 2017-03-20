Главная  »  Разное  »  Учения в преддверии весеннего паводка прошли в Зеленограде

Учения в преддверии весеннего паводка прошли в Зеленограде

В Зеленограде 17 марта прошли масштабные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком.

По легенде учений в связи с повышением температуры и ряда неблагоприятных погодных явлений произошло подтопление участка местности в районе Черного озера, в результате которого были затоплены подвальные этажи общеобразовательной школы №854 (корпуса №№ 621А, 621Б, 618А), а также жилого многоэтажного дома (корпус №618).

Площадь подтопленной территории составила 470 кв. метров, в том числе внутриквартальный проезд на площади 130 кв. метров. Требуется эвакуация 953 человек, в том числе 579 детей и 16 маломобильных граждан пожилого возраста.

В учениях приняли участие спасатели, пожарные, представители всех районов города, департамента городского хозяйства, департамента транспорта, а также специалисты, которые входят в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Зеленограда.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.