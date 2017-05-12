Урок мужества в школе №1692

Совет ветеранов УВД Зеленограда на уроке мужества провел семинар с учащимися 8 класса школы №1692, на котором ребятам рассказали, какое историческое значение имела победа нашего народа над фашистской Германией, ознакомили с целями «плана Ост» и что было бы в случае победы врага, а также напомнили о важности памятных праздничных мероприятий для нашего народа.

Ветеран УВД подполковник милиции в отставке Аксененко Юрий Александрович рассказал учащимся о роли и задачах правоохранительных органов в годы Великой Отечественной войны и на личном 7-летнем опыте работы в Псковской региональной общественной организации показал школьникам, насколько важным является вклад молодежно-патриотических (поисковых) движений в розыске без вести пропавших бойцов: вместе с участниками движения были найдены захоронения с останками более 200 без вести пропавших бойцов 65-ой гвардейской стрелковой дивизии, погибших 11 и 22 июня 1944 года при проведении разведки боем. При участии администрации района состоялось торжественное захоронение погибших Красноармейцев, с установлением памятника.

zelenogradnews.ru

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