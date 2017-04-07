В рамках празднования 90-летия образования государственного пожарного надзора в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» прошло занятие по пожарной безопасности, цель которого – донести до детей осознание того, что небрежное обращение с огнеопасными предметами и несоблюдение пожарной безопасности может привести к беде.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы постарались объяснить ребятам, что огонь может быть как полезным, так и очень опасным, а также напомнили, по какому номеру нужно звонить в случае возгорания, и как правильно назвать свой адрес.

На встрече были затронуты такие темы, как пожарная безопасность дома, пожарная безопасность в школе с моделированием конкретных ситуаций, а также опасность игры со спичками. Ребятам объяснили, какие вещи и предметы представляют наибольшую пожарную опасность.

В завершение занятия детям и персоналу школы вручили памятки на противопожарную тематику.

zelenogradnews.ru

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