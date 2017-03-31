В депо «Крюково» прошли учения спасателей

На территории моторвагонного депо «Крюково» прошли комплексные учения по эвакуации в случае возникновения пожара, а также противопожарный инструктаж совместно с сотрудником ОНПР Управления по ЗелАО и сотрудниками поисково-спасательного отряда №10 Зеленограда.

По замыслу тренировки на первом этаже моторвагонного депо в помещении сварочного отделения произошло возгорание. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, ответственные лица приступили к сообщению о пожаре и эвакуации персонала. Однако трое сотрудников не смогли самостоятельно выбраться из опасной зоны.

Силами ПСО №10 данные сотрудники были спасены при помощи спасательных устройств с дыхательными аппаратами. Содержание сообщения призывало к спокойствию и четко указывало на действия персонала по быстрой эвакуации из здания. Сбор эвакуированных людей организован на улице, в специальном месте.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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