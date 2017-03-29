В гимназии №1528 прошла викторина по ПДД
- Среда, Март 29, 2017, 12:06
- Разное
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В рамках общегородского профилактического рейда «ГИБДД в защиту детей» 27 марта, в преддверии весенних каникул, инспекторы ГИБДД Зеленограда приняли участие в интерактивной викторине по правилам дорожного движения «Безопасный переход дороги» для учащихся пятых и шестых классов гимназии №1528.
Участники викторины должны были за отведенное время дать ответы на максимальное количество вопросов по дорожной безопасности, которые приготовили для них старшеклассники из общественного совета гимназии и сотрудники ГИБДД.
В заключение мероприятия ребята посмотрели видеоролик по тематике безопасного поведения на дорогах.
Фотографии УВД Зеленограда
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