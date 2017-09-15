В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 13 сентября в школе №2045 прошел конкурс «Я знаю правила дорожного движения».

В жюри конкурса вошли воспитатели учебного учреждения Валентина Юхтенко и Людмила Сидненко, а также старший инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу капитан полиции Наталья Лазарева.

Соревновались школьники группы продленного дня ученики 2-4 классов в возрасте от 8 до 10 лет. Ребятам пришлось разобрать немало сложных вопросов, таких как «Что такое дорожная ловушка?», отгадать загадки по правилам дорожного движения, а также еще раз проговорить правила пешеходов, велосипедистов, роллеров и маленьких пассажиров транспортных средств.

Завершилась встреча конкурсом рисунков на асфальте, в рамках которого дети должны были цветными мелками нарисовать, что должно быть на безопасной улице.

В заключение встречи инспектор ГИБДД Наталья Лазарева подарила участникам тематические сувениры.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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