В школе №2045 прошла учебная эвакуация

В преддверии проведения в образовательных учреждениях последних звонков и выпускных вечеров сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Зеленограда провели 17 мая в школе №2045 учебно-методические занятия с руководителями и лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях округа.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Тертышников обратил особое внимание на обеспечение безопасности в период организации и проведения торжественных мероприятий, а также затронул вопрос проведения комплекса профилактических мероприятий при организации и проведении детской оздоровительной кампании в летний период 2017 года.

Кроме того, в завершение учебно-методического занятия было проведено практическое занятие по отработке совместных действий персонала образовательного учреждения и пожарно-спасательных подразделений округа при эвакуации, а также боевое развертывание пожарно-спасательных подразделений.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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