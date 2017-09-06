В УВД Зеленограда определены кандидаты на конкурс «Народный участковый»

С 11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который (на его взгляд) наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.

Голосование населения на первом этапе конкурса пройдет в период с 11 по 20 сентября текущего года. По окончанию определятся первые победители. Онлайн-голосование граждан пройдет на официальном интернет-сайте ГУ МВД России по г. Москве.

Представляем претендентов на звание «Народный участковый» от УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы майор полиции Стельмашук Дмитрий Александрович 1983 года рождения. В органах внутренних дел с марта 2007 года, в должности с июня 2014 года. Образование высшее юридическое. Проживает на территории муниципального образования Силино. Обслуживаемый административный участок – 1 микрорайон Зеленограда, количество жителей – 3250 человек. В текущем году им рассмотрено 292 жалобы и заявлений граждан. Проведен 1 отчет перед населением. Раскрыто 15 преступлений (из них по статье 158 УК РФ – 2, статье 116 УК РФ – 1, статье 161 УК РФ – 1, статье 322.3, статье 327 УК РФ – 11). Выявлено 42 административных правонарушения.

Из служебной деятельности Дмитрий Стельмашук вспоминает случай, как во время обхода территории к нему обратилась пожилая женщина со слезами на глазах. Она рассказала, что больше не может терпеть поведение своего взрослого сына, который во время скандалов стал ее часто бить. В ходе проверки поступившего обращения во время посещения нарушителя порядка по месту жительства выяснилось, что мужчина употребляет наркотические вещества. При осмотре квартиры участковый обнаружил хранящееся в коробке вещество растительного происхождения общей массой около 200 граммов. Как установило следствие, изъятый материал являлся наркотическим средством – марихуана, который мужчина изначально культивировал на дачном участке и хранил впоследствии в квартире для употребления. В результате в отношении подозреваемого следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 228 УК РФ. А мужчина был взят под стражу.

Стельмашук Дмитрий имеет благодарности Общественной палаты Российской Федерации за обеспечение общественного порядка, начальника УВД по Зеленоградскому АО, его деятельность отмечена Доской почета районной Управы в 2016 году. Награжден медалью «За отличную службу» III степени.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы капитан полиции Раков Александр Валерьевич 1983 года рождения. В органах внутренних дел с января 2006 года, в должности с января 2010 года. Имеет два высших образования: юридическое и экономическое. Проживает на территории муниципального образования Матушкино. Обслуживаемый административный участок – 8 микрорайон Зеленограда, количество жителей – 3594 человека. В текущем году им рассмотрено 518 жалоб и заявлений граждан. Проведено 3 отчета перед населением. Раскрыто 9 преступлений (из них по статье 119 УК РФ – 1, статье 158 УК РФ – 1, статье 322.3 УК РФ – 4, статье 327 УК РФ – 3). Выявлено 21 административное правонарушение.

В практике участкового был такой случай. В свой выходной день участковый Александр Раков вместе с семилетней дочкой решили прокатиться на велосипедах. Однако безмятежной велопрогулки не получилось: проезжая мимо автобусной остановки, полицейский заметил, как нетрезвый мужчина с силой ногами бил по стеклу павильона. Он сразу позвонил дежурному и вызвал наряд полиции. Затем стал преследовать злоумышленника, который попытался скрыться в лесу, а догнав, с помощью приема рукопашного боя задержал его. К этому моменту как раз подъехали полицейские отдельной роты патрульно-постовой службы. Они отвезли нарушителя в отдел полиции. А отделением дознания возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Благодаря бдительности Александра Ракова вандалу не удалось завершить задуманное.

Не смотря на сумбурную велопрогулку, дочь Александра Валерьевича была под впечатлением, увидев в своем отце настоящего полицейского, когда тот применял к убегавшему боевые приемы.

Александр Раков в службе проявляет инициативу, работает, не считаясь с личным временем. Профессиональным подходом к работе заслужил доверие жителей, с которыми всегда вежлив и корректен. Награжден медалью «За отличную службу» III степени. Имеет благодарности начальника ГУ МВД России по г. Москве и начальника УВД по Зеленоградскому АО. Взысканий не имеет.

За время несения службы в должности участкового уполномоченного полиции понял, что самым главным его достижением является, помощь жителям, спокойствие и порядок в жилом секторе.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Крюково г. Москве майор полиции Чернышев Максим Вадимович 1982 года рождения. В органах внутренних дел с декабря 2004 года, в должности с марта 2006 года. Образование высшее юридическое. Проживает на территории муниципального образования Крюково. Обслуживаемый административный участок – 14 микрорайон Зеленограда, количество жителей – 5760 человек. В текущем году им рассмотрено 110 жалоб и заявлений граждан. Проведено 3 отчета перед населением. Раскрыто 8 преступлений (из них по статье 158 УК РФ – 4, статье 30, статье 105 УК РФ – 1, статье 167 УК РФ – 2, статье 322.3 УК РФ – 1). Выявлено 38 административных правонарушений.

Участковым уполномоченным полиции Максимом Чернышевым задержан ранее судимый 35-летний мужчина по подозрению в умышленном поджоге квартиры с целью сокрытия кражи, а также покушении на убийство ее хозяина.

Пожар произошел в квартире жилого дома 14 микрорайона Зеленограда. Соседи, почувствовавшие запах гари и вызвали пожарных. В результате из горящего помещения был спасен 33-летний хозяин, которого с отравлением угарным газом госпитализировали в одну из столичных больниц. После возвращения домой пострадавший обнаружил пропажу компьютерной техники и других личных вещей, поэтому обратился в полицию. Участковый полиции выяснил, что накануне пожара к мужчине в гости приходил его 35-летний знакомый. Вскоре подозреваемый был задержан.

Полицейский установил, что после распития алкогольных напитков, когда хозяин уснул, гость похитил компьютер и для сокрытия следов преступления устроил в квартире поджог. С места преступления он скрылся, заперев дверь квартиры.

По данным фактам следователем СУ УВД Зеленограда были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статье 158 УК РФ «Кража», статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе дальнейшего расследования следствие пришло к выводу, что мужчина, совершая поджог квартиры, преследовал цель убить ее хозяина. Как выяснилось, несколько лет назад злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Максим Чернышев за время службы не имеет ни одного взыскания, своим отношением заслужил уважение и доверие со стороны граждан. Награжден медалью «За отличную службу» III и II степеней, медалью «За доблесть службе» и Орденом «Офицерская честь».

За время службы в должности участкового уполномоченного полиции, понял, что самым главным достижением, является доверие и уважение граждан не только на обслуживаемом административном участке, но и тех граждан, с которыми общаешься во время своей службы.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому АО

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