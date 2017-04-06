В здании военного комиссариата прошли пожарно-тактические учения

Плановые пожарно-тактические учения, на которых спасатели Зеленограда отработали свои профессиональные навыки по тушению пожаров и спасению людей, прошли 30 марта в здании военного комиссариата. В учениях приняли участие дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей округа.

По легенде учений произошел пожар на планшете сцены в зале совещания на третьем этаже в здании военного комиссариата Зеленограда. Огонь быстро распространился в зрительный зал. Создалась угроза перехода огня на соседние помещения и помещения четвертого этажа. На третьем и четвертом этажах создалось плотное задымление.

В ходе условного возгорания были спасены два человека, а условный пожар был потушен в кратчайшие сроки.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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