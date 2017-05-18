В Зеленограде начинается профилактический рейд «Здравствуй, лето!»

В Зеленограде начинается общегородской рейд по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Здравствуй, лето!», который приурочен к началу летних школьных каникул и продлится с 22 по 28 мая 2017 года.

Основными целями и задачами профилактического рейда является предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах города, а также проведение разъяснительной работы среди участников дорожного движения по вопросам соблюдения ПДД.

За четыре месяца текущего года в округе произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей: трое являлись пешеходами, один велосипедист и двое детей пострадали в качестве пассажиров транспортных средств. Анализ этих дорожно-транспортных происшествий показал, что 4 ДТП произошли по вине водителей транспортных средств и 2 по собственной неосторожности детей.

Для профилактической работы с различными категориями участников дорожного движения на период рейда ОБ ДПС ГИБДД запланировало ряд мероприятий, среди них: «Ваш пассажир-ребенок», «Маленький пешеход», «Велосипедист, скутерист», «Уступи дорогу пешеходу» и другие.

Уважаемые водители!

Будьте предельно внимательными, не игнорируйте дорожные знаки, сигналы светофоров, разметку, следите за соблюдением скоростного режима. Заметив ребёнка, впереди своего автомобиля на проезжей части, обочине или тротуаре, принимайте все меры предосторожности. Не маневрируйте, а заранее снижайте скорость вплоть до остановки автомобиля. Не подвергайте жизни детей опасности!

Будьте особенно внимательны, проезжая мимо остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, парков и скверов, детских площадок и стадионов.

Уважаемые взрослые!

На собственном примере воспитывайте грамотных участников дорожного движения.

Помните, маленькие пассажиры в салоне автомобиля, если их перевозка осуществляется без специального детского кресла, также подвергаются огромному риску. Не забывайте пристегивать ребенка каждый раз!

Уберечь детей – наше общее дело!

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому округу

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