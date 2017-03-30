29 марта в Зеленограде прошел смотр поливомоечной техники, входящей в состав сводного отряда ЗелАО по тушению природных пожаров.

В смотре приняли участие 25 единиц техники от ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» и по одной единицы техники от каждой районной управы округа с общей численностью более 100 человек.

Во время проверки особое внимание уделялось укомплектованности автомобилей экипажами и дополнительным оборудованием для целей тушения пожаров на территории округа и практическим навыкам работников по подаче воды в рукавные линии от цистерн и мотопомп.

Среди районных управ в лучшую сторону были отмечены ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ГБУ «Жилищник района Савелки».

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru