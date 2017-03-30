Главная  »  Разное  »  В Зеленограде прошел смотр поливомоечной техники

В Зеленограде прошел смотр поливомоечной техники

29 марта в Зеленограде прошел смотр поливомоечной техники, входящей в состав сводного отряда ЗелАО по тушению природных пожаров.

В смотре приняли участие 25 единиц техники от ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» и по одной единицы техники от каждой районной управы округа с общей численностью более 100 человек.

Во время проверки особое внимание уделялось укомплектованности автомобилей экипажами и дополнительным оборудованием для целей тушения пожаров на территории округа и практическим навыкам работников по подаче воды в рукавные линии от цистерн и мотопомп.

Среди районных управ в лучшую сторону были отмечены ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ГБУ «Жилищник района Савелки».

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

Метки:

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.