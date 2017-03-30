В Зеленограде прошел смотр поливомоечной техники
- Четверг, Март 30, 2017, 13:29
- Разное
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29 марта в Зеленограде прошел смотр поливомоечной техники, входящей в состав сводного отряда ЗелАО по тушению природных пожаров.
В смотре приняли участие 25 единиц техники от ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» и по одной единицы техники от каждой районной управы округа с общей численностью более 100 человек.
Во время проверки особое внимание уделялось укомплектованности автомобилей экипажами и дополнительным оборудованием для целей тушения пожаров на территории округа и практическим навыкам работников по подаче воды в рукавные линии от цистерн и мотопомп.
Среди районных управ в лучшую сторону были отмечены ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ГБУ «Жилищник района Савелки».
Фотографии МЧС Зеленограда
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