В Зеленограде прошла встреча волонтеров города

20 января в Культурном центре «Зеленоград» прошла стратегическая сессия зеленоградских волонтерских организаций с представителями центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», в которой приняли участие волонтеры и представители государственных и коммерческих структур, имеющие опыт организации волонтерского движения, а также заинтересованные в развитии волонтерства: молодежное объединение «КультВолонтер» Культурного центра «Зеленоград», общественное объединение «Милосердие – профессия моя» при зеленоградском медколледже, волонтерский центр «Измени мир», региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов «Семейный клуб», Волонтерский центр МИЭТ, ТЦСО «Зеленоградский», ПАО «Микрон», АО «НИИМЭ».

Участники встречи презентовали свои проектах, эксперт из центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер» Ксения Кондаранцева рассказала о деятельности центра, личной книжке волонтера, ее преимуществах и ответила на вопросы гостей, а руководитель ресурсного центра НКО Зеленограда Мария Гришина отметила, что общественно-полезная деятельность на добровольных началах служит выражением важнейших человеческих ценностей и формирует личную ответственность за настоящее и будущее страны.

zelenogradnews.ru

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