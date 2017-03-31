29 марта в Зеленограде прошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

В соревнованиях приняли участие 3 команды по 4 спасателя в каждой из числа пожарно-спасательных подразделений округа. Им на время предстояло отключить аккумуляторную батарею, проверить багажник, срезать стекла автомобиля, срезать крышу и отнести её в сторону. При этом, один из спасателей проникает внутрь салона первым. Находясь на заднем сиденье, он приступает к оказанию первой медицинской помощи, укрывает пострадавших одеялами и защищает их от разлетающихся стекол и фрагментов металла, пока его коллеги снаружи вскрывают кузов специальным инструментом. Когда крыша автомобиля срезана, спасатели аккуратно помещают водителя и пассажира на носилки и относят к медикам.

По итогам соревнований первое место заняла пожарно-спасательная часть №61, второе место – пожарно-спасательная часть №11, третье место – пожарно-спасательная часть №70.

Фотографии МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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