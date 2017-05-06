В Зеленограде растянули многокилометровую георгиевскую ленту

В честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Зеленограде прошла акция «Рубеж славы Крюково», в рамках которой утром 5 мая ее участники растянули 5-километровую георгиевскую ленту: вдоль улицы Каменка и Панфиловского проспекта до монумента «Штыки» на 40-м километре Ленинградского шоссе.

Во второй половине дня 3-километровую ленту растянули от улицы Александровка вдоль улиц Новокрюковская и Каменка – маршрута автопробега и «Крюковского марша». Некоторые участники держали в руках портреты своих родственников – ветеранов Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие воспитанники зеленоградских школ, но присоединиться к ней мог любой желающий.

Участники акции стояли на тротуарах, поэтому ограничение движения транспорта не вводилось.

Напомним, акция «Рубеж славы Крюково» уже два раза проводилась в Зеленограде: в 2015 и 2016 годах. Тогда георгиевскую ленту растягивали только по улицам «нового города», а ее длина составила 3 километра.

zelenogradnews.ru

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