В Зеленограде состоятся открытые кинопоказы в рамках 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
- Среда, Ноябрь 15, 2017, 17:57
- Досуг, Разное
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В течение двух дней в Культурном центре «Зеленоград» и клубе «Радуга» зрителям предстоит увидеть 21 короткометражный фильм студентов российских и зарубежных киношкол. В частности, зрители увидят работы студентов Всероссийского университета кинематографии имени С. А. Герасимова, обучающихся в мастерских таких именитых кинодеятелей как Алексей Учитель, Александр Котт, Андрей Эшпай, Джаник Файзиев, Сергей Соловьев, Владимир Хотиненко, Владимир Меньшов, Денис Родимин и другие.
Международный студенческий фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, а с 1998 проходит ежегодно, являясь главным событием для творческого студенчества. В разные годы лауреатами фестиваля становились Сергей Соловьев, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Вадим Абдрашитов, Никита Михалков, Василий Шукшин и другие.
В последние годы ВГИК окончательно утвердился в качестве одной из крупнейших фестивальных площадок для демонстрации и обсуждения студенческих работ и спектаклей со всего света, налаживания профессиональных контактов, укрепления международных связей, творческого обмена опытом и идеями между студентами российских и зарубежных кинематографических школ.
Расписание кинопоказов
- 14 ноября (17:00-18:30) – Культурный центр «Зеленоград»
- «Большой фонарь», Никита Попов (Мастерская С. А. Соловьева), игровой, 15 минут
- «Вам нужно обо мне узнать», Валерия Кузнецова (Мастерская И. А. Григорьева, Т. П. Юриной), документальный, 18 минут
- «Коляся», Ринат Мухмудов (Мастерская А. Е. Учителя, А. И. Гелейна), игровой, 24 минуты
- «Папа 2.0», Василий Воротов (Мастерская А. К. Котта, В. К. Котта), игровой, 18 минут
- «Миленький мой», Алексей Евстигнеев (Мастерская В. П. Лисаковича, А. И. Гелейна), документальный, 15 минут
- 15 ноября (17:00-19:00) – Культурный центр «Зеленоград»
- «Сложные желания простого человека», Ольга Новикова (Мастерская Д. Х. Файзиева), игровой, 26 минут
- «Собачатина», Ксения Тищенко (Мастерская А. К. Котта, В. К. Котта), игровой, 30 минут
- «Айнагуль — хрустальный цветок», Артак Серовани-Оганян (Мастерская Ю. М. Беленького, В. С. Калинина), документальный, 13 минут
- «Victor and the fox» (Chile), Лаура Скевес, документальный, 14 минут
- «Colour Cage» (Ecuador), Даниэль Раскос, игровой, 16 минут
- «Убийственный кадр», Георгий Бердов (Мастерская В. И. Хотиненко), игровой, 6 минут
- «А какой ты», Анастасия Штандке (Мастерская Д. В. Серпухина), документальный, дипломный, 7 минут
- «3 минуты», Елена Медина (Мастерская Е. Г. Яременко), документальный, дипломный, 3 минуты
- 15 ноября (17:00-19:33) – клуб «Радуга»
- «Параллель веков» (12+), Владимир Базынков (Мастерская В. Б. Ахадова), 25 минут, игровой/дипломный/2016 г. Человек запутался в своей жизни и винит окружающих в том, что происходи с ним.
- «Тлена нет» (16+), Магдалена Кроули (Мастерская А. А. Эшпая), 29 минут, игровой/дипломный/2016 г. История начала 20-го века, основанная на материалах психофизиолога, основоположника советской парапсихологии Леонида Васильева, рассказывает о двух влюбленных, в чью идиллию вторгся враждебно настроенный мир. Но даже жестокость бытия в неспокойное революционное время не разорвала связь двух любящих сердец.
- «Эмигрант» (6+), Серафим Инфанте-Арана (Мастерская Н. Г. Лациса), 3 минуты, мультимедийный/учебный/2016 г. Непростой путь испанского государственного деятеля в новую жизнь.
- «Сложные желания простого человека» (12+), Ольга Новикова (Мастерская Д. Х. Файзиева), 26 минут, игровой/дипломный/2017 г. Легко ли быть молодым? Многие отдали бы все, чтобы оказаться в возрасте героини. Лере всего двадцать лет и она переполнена противоречиями. Комплексы, сомнения, а также обуза в виде младшего брата и инфантильной матери делают жизнь девушки непростой. Ей предстоит разобраться в себе, найти свое место в жизни, а также неожиданно влюбиться…
- «Если бы импрессионисты были дантистами» (12+), Алина Абрамова (Мастерская Е. Г. Яременко), 15 минут, мультимедийный/курсовой/2017 г. Винсент Ван Гог практикуется в профессии дантиста, воспринимая рты пациентов полотнами. Его нестандартные подходы не понимают, но это не повод опускать руки!
- «Покушение на убийство» (16+), Анастасия Трофимова (Оператор) (Мастерская И. С. Клебанова), 7 минут, игровой/учебный/2017 г. Тихий вечер. Любимый ситком. Ужин в мягком кресле. Выстрел меняет все…
- «Ребра» (18+), Михаил Малинин (Мастерская Д.В. Родимина, В. А. Фенченко), 15 минут, игровой/дипломный/2016 г. Молодой врач спасает жизнь человеку на улице, а тот вместо благодарности пишет на него заявление в полицию.
- «Один Вечер» (16+), Станислав Светлов (Мастерская В. В. Меньшова), 15 минут, игровой/учебный/2017 г. Экранизация отрывка из пьесы В. Володина «Пять вечеров».
Общая продолжительность 363 минуты. Вход свободный.
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