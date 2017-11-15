В Зеленограде состоятся открытые кинопоказы в рамках 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

В течение двух дней в Культурном центре «Зеленоград» и клубе «Радуга» зрителям предстоит увидеть 21 короткометражный фильм студентов российских и зарубежных киношкол. В частности, зрители увидят работы студентов Всероссийского университета кинематографии имени С. А. Герасимова, обучающихся в мастерских таких именитых кинодеятелей как Алексей Учитель, Александр Котт, Андрей Эшпай, Джаник Файзиев, Сергей Соловьев, Владимир Хотиненко, Владимир Меньшов, Денис Родимин и другие.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проводится с 1961 года, а с 1998 проходит ежегодно, являясь главным событием для творческого студенчества. В разные годы лауреатами фестиваля становились Сергей Соловьев, Андрей Тарковский, Андрей Кончаловский, Вадим Абдрашитов, Никита Михалков, Василий Шукшин и другие.

В последние годы ВГИК окончательно утвердился в качестве одной из крупнейших фестивальных площадок для демонстрации и обсуждения студенческих работ и спектаклей со всего света, налаживания профессиональных контактов, укрепления международных связей, творческого обмена опытом и идеями между студентами российских и зарубежных кинематографических школ.

Расписание кинопоказов

14 ноября (17:00-18:30) – Культурный центр «Зеленоград» «Большой фонарь», Никита Попов (Мастерская С. А. Соловьева), игровой, 15 минут «Вам нужно обо мне узнать», Валерия Кузнецова (Мастерская И. А. Григорьева, Т. П. Юриной), документальный, 18 минут «Коляся», Ринат Мухмудов (Мастерская А. Е. Учителя, А. И. Гелейна), игровой, 24 минуты «Папа 2.0», Василий Воротов (Мастерская А. К. Котта, В. К. Котта), игровой, 18 минут «Миленький мой», Алексей Евстигнеев (Мастерская В. П. Лисаковича, А. И. Гелейна), документальный, 15 минут

15 ноября (17:00-19:00) – Культурный центр «Зеленоград» «Сложные желания простого человека», Ольга Новикова (Мастерская Д. Х. Файзиева), игровой, 26 минут «Собачатина», Ксения Тищенко (Мастерская А. К. Котта, В. К. Котта), игровой, 30 минут «Айнагуль — хрустальный цветок», Артак Серовани-Оганян (Мастерская Ю. М. Беленького, В. С. Калинина), документальный, 13 минут «Victor and the fox» (Chile), Лаура Скевес, документальный, 14 минут «Colour Cage» (Ecuador), Даниэль Раскос, игровой, 16 минут «Убийственный кадр», Георгий Бердов (Мастерская В. И. Хотиненко), игровой, 6 минут «А какой ты», Анастасия Штандке (Мастерская Д. В. Серпухина), документальный, дипломный, 7 минут «3 минуты», Елена Медина (Мастерская Е. Г. Яременко), документальный, дипломный, 3 минуты

15 ноября (17:00-19:33) – клуб «Радуга» «Параллель веков» (12+), Владимир Базынков (Мастерская В. Б. Ахадова), 25 минут, игровой/дипломный/2016 г. Человек запутался в своей жизни и винит окружающих в том, что происходи с ним. «Тлена нет» (16+), Магдалена Кроули (Мастерская А. А. Эшпая), 29 минут, игровой/дипломный/2016 г. История начала 20-го века, основанная на материалах психофизиолога, основоположника советской парапсихологии Леонида Васильева, рассказывает о двух влюбленных, в чью идиллию вторгся враждебно настроенный мир. Но даже жестокость бытия в неспокойное революционное время не разорвала связь двух любящих сердец. «Эмигрант» (6+), Серафим Инфанте-Арана (Мастерская Н. Г. Лациса), 3 минуты, мультимедийный/учебный/2016 г. Непростой путь испанского государственного деятеля в новую жизнь. «Сложные желания простого человека» (12+), Ольга Новикова (Мастерская Д. Х. Файзиева), 26 минут, игровой/дипломный/2017 г. Легко ли быть молодым? Многие отдали бы все, чтобы оказаться в возрасте героини. Лере всего двадцать лет и она переполнена противоречиями. Комплексы, сомнения, а также обуза в виде младшего брата и инфантильной матери делают жизнь девушки непростой. Ей предстоит разобраться в себе, найти свое место в жизни, а также неожиданно влюбиться… «Если бы импрессионисты были дантистами» (12+), Алина Абрамова (Мастерская Е. Г. Яременко), 15 минут, мультимедийный/курсовой/2017 г. Винсент Ван Гог практикуется в профессии дантиста, воспринимая рты пациентов полотнами. Его нестандартные подходы не понимают, но это не повод опускать руки! «Покушение на убийство» (16+), Анастасия Трофимова (Оператор) (Мастерская И. С. Клебанова), 7 минут, игровой/учебный/2017 г. Тихий вечер. Любимый ситком. Ужин в мягком кресле. Выстрел меняет все… «Ребра» (18+), Михаил Малинин (Мастерская Д.В. Родимина, В. А. Фенченко), 15 минут, игровой/дипломный/2016 г. Молодой врач спасает жизнь человеку на улице, а тот вместо благодарности пишет на него заявление в полицию. «Один Вечер» (16+), Станислав Светлов (Мастерская В. В. Меньшова), 15 минут, игровой/учебный/2017 г. Экранизация отрывка из пьесы В. Володина «Пять вечеров».



Общая продолжительность 363 минуты. Вход свободный.

zelenogradnews.ru

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