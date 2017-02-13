В Зеленограде закрылся Crazy Park

5 февраля в Зеленограде закрылся семейный центр развлечений с аттракционами и игровыми автоматами Crazy Park, который располагался в ТРЦ «Иридиум».

Как сказано в группе «Crazy Park Зеленоград» в сети «ВКонатакте», администрация ТРЦ «Иридиум» расторгла договор аренды с сетью Crazy Park, а переезжать в другое помещение центр не планирует. Таким образом, после закрытия «Крейзи Парка», в Зеленограде остался один подобный центр Boom Zoom, который находится в ТК «Панфиловский».

Использовать оставшиеся на балансе игровой карты крейзики можно в другом развлекательном центре в ТРЦ «Фестиваль» (станция метро «Юго-Западная»).

На месте развлекательного центра откроется хобби-гипермаркет товаров для рукоделия и творчества «Леонардо».

Напомним, Crazy Park заработал в ТРЦ «Иридиум» в 2008 году. Здесь проходили различные праздники, анимационные программы, проводились мастер-классы и корпоративные мероприятия. Cудя по отзывам в Интернете, многие зеленоградцы очень сожалеют о закрытии этого места семейного отдыха.

zelenogradnews.ru

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