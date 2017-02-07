Встреча начальника МЧС Зеленограда с представителями СМИ

2 февраля начальник МЧС округа Евгений Алаев и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Зорин встретились с представителями СМИ и рассказали о проделанной работе за 2016 год и обстановке с пожарами в жилом секторе.

Так, по словам Дмитрия Зорина 70% пожаров в округе происходит в жилом секторе. Чаще всего возгорания случаются по вине людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и из-за неисправных электроприборов.

Также на встрече обсудили итоги завершившегося купального сезона. Как было отмечено, основными причинами трагических случаев остаются несоблюдение правил поведения, купание в необорудованных и запрещенных местах, а также купание в темное время суток и в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Евгений Алаев отметил важность поддержания сил и средств гражданской обороны в постоянной готовности в условиях повышенной угрозы террористических актов и рассказал о состоянии убежищ, находящихся на территории округа.

zelenogradnews.ru

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