Вышел новый сборник исторических очерков

9 декабря в спортивно-досуговом центре «Заря» во 2-м микрорайоне презентовали второй выпуск издания «О войне, о Победе, о Родине. Год 1941-й», посвященного 75-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в котором в популярной и доступной форме рассказывается о прошлом зеленоградской земли, о героических страницах Великой Отечественной войны и ее героях, живущих в Зеленограде.

Изданный управой района Матушкино совместно с АО «ЦКБ «Дейтон» сборник представил гостям редактор и автор-составитель, лауреат Государственной премии имени Г. Жукова, доктор исторических наук, 1-ый заместитель главы управы района Матушкино Юрий Юдахин, подчеркнув, что историческая память о малой Родине очень важна для воспитания подрастающего поколения.

Как отмечается на сайте газеты управы района Матушкино, книга прекрасно иллюстрирована, включает путеводитель по местам боевой славы и по городским и школьным музеям Зеленограда, а также, благодаря наложению карты боевых действий 1941 года на современную схему Зеленограда, наглядно демонстрирует, что происходило на территории того или иного района 75 лет назад.

Напомним, выход первого издания книги был приурочено к 70-летию Великой Победы.

zelenogradnews.ru

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