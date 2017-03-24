XIV Международный фестиваль «Цветик-семицветик»

20 марта начал свою работу XIV фестиваль-конкурс творчества детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик», цель которого – помочь открыть окно в мир талантливым ребятам, в силу тех или иных причин не имеющих возможности реализовать себя творчески.

К участию приглашаются все заинтересованные лица: организации, творческие коллективы, семьи, отдельные талантливые исполнители.

В связи с тем, что 2017 год объявлен годом экологии в России, помимо традиционных номинаций «Литература», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Малая театральная форма и мелодекламация», «Музыка» и «Компьютерная графика», добавлена номинация «Эта земля твоя и моя».

Приём заявок на участие в фестивале и сбор конкурсных работ продлится до 14 апреля. Работы, представленные на конкурс, принимаются в оформленном виде.

На втором этапе фестиваля жюри по номинациям отберет лучшие работы, которые будут представлены на конкурсной выставке, и пройдет просмотр работ в сценическом жанре, а 1 июня состоится церемония награждения лауреатов фестиваля.

Дополнительную информацию о фестивале можно получить по телефону 8 (499) 710-06-38. Приём заявок и консультации по участию в конкурсе проводятся с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00 по адресу: корпус 813, нежилое помещение 2 (вход со стороны старого моста), ГБУК г. Москвы «Творческий лицей» или по электронной почте.

zelenogradnews.ru

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