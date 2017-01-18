Запущено голосование за лучшего зеленоградского дворника

В рамках окружного конкурса «Зеленоградский дворник» жителям предлагается выбрать лучшего зеленоградского дворника и лучшего рабочего комплексной уборки.

Для того, чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо на интерактивной карте найти нужный корпус или прилегающую территорию, кликнуть на иконку с изображением дворника или рабочего комплексной уборки и в открывшемся окне сделать выбор: нравится – зеленая иконка, не нравится – красная иконка.

Голосование продлится до 30 июня 2017 года.

Напомним, в прошлом году по результатам голосования были выбраны пять лучших и пять худших дворников

zelenogradnews.ru