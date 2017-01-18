Запущено голосование за лучшего зеленоградского дворника
- Среда, Январь 18, 2017, 13:49
- Разное
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В рамках окружного конкурса «Зеленоградский дворник» жителям предлагается выбрать лучшего зеленоградского дворника и лучшего рабочего комплексной уборки.
Для того, чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо на
Голосование продлится до 30 июня 2017 года.
Напомним, в прошлом году по результатам голосования были выбраны пять лучших и пять худших дворников
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