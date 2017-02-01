Завершилась интеграция сервисов и услуг портала госуслуг на сайте мэра Москвы

Завершилась интеграция всех сервисов и услуг портала госуслуг pgu.mos.ru на официальном сайте мэра Москвы. На сайте в разделе «Услуги и сервисы» создан удобный каталог предоставляемых сервисов.

Теперь в режиме онлайн можно прикрепиться к поликлинике, оплатить ЖКХ, записать ребенка в школу и детский сад, проверить электронный дневник и многое другое на портале mos.ru.

Личные кабинеты пользователей портала госуслуг не потеряются, поэтому повторная регистрация не потребуется, а логины и пароли останутся прежними. Кроме того, нет необходимости и менять закладки в браузере, так как перенаправление со старого адреса на новый будет происходить автоматически.

Интерграция сервисов и услуг портала госуслуг является очередным этапом в объединении всех городских порталлов, которые сейчас находятся на собственных сайтах.

Напомним, на портале госуслуг зарегистрироно уже более 5.5 миллионов физических лиц, количество обращений за услугами составило более 220 миллионов, а всего в электронном виде предоставляется 160 услуг и сервисов.

zelenogradnews.ru

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