Зеленоградские полицейские присоединились к акции «Студенческий десант»

20 января в рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант», которая проходит в Москве с 20 по 24 января и приурочена ко Дню российского студенчества, будущие полицейские – учащиеся ведомственных вузов и колледжей, проходящие практику в УВД Зеленограда, познакомились с историей окружного Управления.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Рекорд» для студентов организовали спортивное мероприятие, на котором их научили некоторым боевым приемам и провели матч по регби с действующими сотрудниками полиции.

Председатель Совета ветеранов полковник милиции в отставке Александр Стрельников провел для ребят экскурс в историю окружного Управления Зеленограда , рассказал о становлении управления на территории округа, как менялось руководство и что нового оно привносило в работу милиции и полиции, а также поделился своим опытом.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru