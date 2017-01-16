Зеленоградские роллеры отметили Рождество
- Понедельник, Январь 16, 2017, 13:38
- Разное
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15 января на хоккейной коробке у корпуса 1131 прошла «Рождественская покатушка», организованная Культурным центром «Доброволец» и клубом зеленоградских роллеров «Rollertown».
Под веселую музыку все желающие смогли покататься на коньках, поиграть в хоккей и принять участие в прыжках через перекладину.
Напомним, первоначально мероприятие было запланировано на 7 января, но из-за сильных морозов его перенесли.
Фотографии КЦ «Доброволец»
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