Зеленоградские школьники нарисовали «Памятку участнику дорожного движения»
- Среда, Ноябрь 1, 2017, 17:41
- Разное
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В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в рамках общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» Культурным центром «Доброволец» при участии ГИБДД Зеленограда в октябре был проведен конкурс детских рисунков по безопасности дорожного движения «Нарисуй памятку участнику дорожного движения».
В конкурсе приняли участие воспитанники центра, которые через свои рисунки обратились к пешеходам и водителям с просьбой не нарушать правила дорожного движения, а также показали опасные ситуации для участников дорожного движения.
Призеров и победителей конкурса организаторы наградили грамотами и памятными подарками.
Фотографии предоставлены УВД Зеленограда
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