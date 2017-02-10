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Зеленоградские школьники поддержали акцию «Сложности перехода»

С февраля по март в России проходит кампания «Сложности перехода», цель которой – сделать безопасным передвижение пешеходов. В рамках акции, 9 февраля, в лицее №1557 сотрудники ГИБДД Зеленограда провели занятие с учениками восьмых классов.

Школьникам рассказали о правилах безопасности на дороге и показали обучающие видеоролики и мультфильм по тематике безопасности дорожного движения.

Кроме того, инспекторы ГИБДД вместе с ребятами рассмотрели дорожные ситуации глазами различных участников движения.

zelenogradnews.ru


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