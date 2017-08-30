Зеленоградские спасатели победили на чемпионате Москвы по боевому развертыванию

На прошедшем 26 августа в Олимпийском учебно-спортивном центре «Крылатское» открытом чемпионате города Москвы по боевому развертыванию, посвященном памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, первое место и кубок председателя КЧС и ПБ г. Москвы завоевала команда Главного управления МЧС России по городу Москве, которую представляла 61 ПСЧ 30 ПСО ФПС Зеленограда. Второй стала команда воинской части. Третье место досталось команде Департамента ГОЧС и ПБ города Москвы

В программу соревнований были включены нормативы по скоростному надеванию боевой одежды пожарного, развертыванию магистральных линий, подъему на последний этаж учебной башни, а также работа с водяными стволами.

Всего в соревнованиях приняли участие 18 команд из силовых ведомств, ведомственной охраны, добровольных объединений и образовательных учреждений. Все представители команд-участников чемпионата были награждены памятными призами и грамотами.

Организатором проведения мероприятия выступил столичный Главк МЧС России совместно с Департаментом ГОЧС и ПБ г. Москвы при поддержке Правительства Москвы и Москомспорта.

Напомним, в 2015 году соревнования приобрели статус международных, когда в них приняла участие команда из Республики Хорватия. В 2017 году чемпионат впервые проводится на кубок председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Москвы.

Фотографии предоставлены МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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