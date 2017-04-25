Зеленоградские спасатели заняли призовые места в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ

В финале московского этапа Всероссийских соревнований МЧС России на звание лучшей команды по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте, который состоялся 20 апреля на базе 13-й специализированной части по тушению крупных пожаров, расположенной на севере столицы, зеленоградские команды ПСО №214 и 61 ПСЧ 30 ПСО ФПС по г. Москве заняли второе и третье место соответственно, уступив многолетнему лидеру соревнований команде 9 ПСЧ 21 ПСО ФПС по г. Москве.

Всего в мероприятии приняли участие 14 прошедших конкурсный отбор команд пожарно-спасательного гарнизона столицы, для которых было смоделировано дорожно-транспортное происшествие.

Спасателям предстояло деблокировать из поврежденного автомобиля двух пострадавших. За всеми этапами выполнения работ внимательно следила судейская бригада, которая оценивала порядок и правильность выполнения всех элементов соревнования, а также скорость и слаженность работы команд.

Фотографии предоставлены МЧС Зеленограда

zelenogradnews.ru

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