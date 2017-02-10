11 февраля в Зеленограде состоится 100-й забег parkrun

В субботу 11 февраля в 9:00 будет дан старт 100-му зеленоградскому забегу parkrun. Юбилейный забег станет костюмированным. Его тематика – народные, интернациональные костюмы мира. Обладатель самого лучшего костюма будет награжден памятным призом. Также в рамках забега пройдет конкурс на самое вкусное блюдо. По результатам дегустации лучший бегун-кулинар получит приз.

Кроме того, через 5 минут после старта основного забега, состоятся детские забеги в трех возрастных категориях: до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 10 лет. Всего его участники будут награждены призами.

Организаторы также обещают приятные сюрпризы для всех финишировавших спортсменов.

Дегустация блюд, конкурс костюмов и награждения в номинациях начнутся в 9:40.

Напомним, Parkrun (паркран) – это еженедельные бесплатные несоревновательные забеги на 5 км на время для всех желающих. Первый зеленоградский забег parkrun прошел 21 марта 2015 года.

zelenogradnews.ru

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