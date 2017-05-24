4 июня состоится XXI Зеленоградский полумарафон

XXI Зеленоградский полумарафон, который по прогнозам организаторов соберет около 1500 любителей бега, пройдет в округе 4 июня.

Участникам традиционно предстоит преодолеть на выбор две дистанции – 21.1 км и 7 км, а для самых маленьких спортсменов будет организован детский несоревновательный забег на 500 метров. Старт детского забега состоится в 9:45, а основных забегов – в 10:00.

Трасса забега претерпела в этом году некоторые изменения. Так, в связи с открытием летом прошлого года скейт-парка стартовый городок перенесен от ледового дворца «Орбита» на Центральную площадь. Кроме того, в трассу соревнований включен автомобильный мост через пруд между МИЭТ и префектурой.

Как сообщили организаторы, регистрация на забег продлена до 1 июня. Все участники получат стартовый комплект, который включает стартовый номер, чип электронного хронометража, энергетический напиток KOXX, набор орехов и сухофруктов от интернет-магазина Broccoli и сувенир от организаторов мероприятия команды zelrun . Все участники детского забега получат стартовый номер, а после финиша – медаль и сладкий подарок от Икавака .

Размер стартового взноса для забега на полумарафонскую дистанцию составляет 1700 рублей, на дистанцию 7 км – 1200 рублей. Кроме того, желающие могут пожертвовать любую сумму, которая пойдет на курс реабилитации трехлетней Вики Цыгановой, страдающей ДЦП.

Техническим партнером мероприятия в этом году стал американский производитель спортивной одежды New Balance . Все победители и призеры соревнований получат подарочные сертификаты от компании, а участники забега – специальные скидочные купоны на продукцию New Balance.

Напомним, юбилейный 20-й Зеленоградский полумарафон состоялся 29 мая. Победителем основной дистанции среди мужчин стал Павел Адышкин, который преодолел трассу за 01:07:21. Среди женщин самой быстрой оказалась Екатерина Шляхова (01:19:20).

zelenogradnews.ru

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