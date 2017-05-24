4 июня состоится XXI Зеленоградский полумарафон
- Среда, Май 24, 2017, 15:53
- Спорт
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XXI Зеленоградский полумарафон, который по прогнозам организаторов соберет около 1500 любителей бега, пройдет в округе 4 июня.
Участникам традиционно предстоит преодолеть на выбор две дистанции – 21.1 км и 7 км, а для самых маленьких спортсменов будет организован детский несоревновательный забег на 500 метров. Старт детского забега состоится в 9:45, а основных забегов – в 10:00.
Трасса забега претерпела в этом году некоторые изменения. Так, в связи с открытием летом прошлого года скейт-парка стартовый городок перенесен от ледового дворца «Орбита» на Центральную площадь. Кроме того, в трассу соревнований включен автомобильный мост через пруд между МИЭТ и префектурой.
Как сообщили организаторы,
Размер стартового взноса для забега на полумарафонскую дистанцию составляет 1700 рублей, на дистанцию 7 км – 1200 рублей. Кроме того, желающие могут пожертвовать любую сумму, которая пойдет на курс реабилитации трехлетней Вики Цыгановой, страдающей ДЦП.
Техническим партнером мероприятия в этом году стал американский производитель спортивной одежды
Напомним, юбилейный 20-й Зеленоградский полумарафон состоялся 29 мая. Победителем основной дистанции среди мужчин стал Павел Адышкин, который преодолел трассу за 01:07:21. Среди женщин самой быстрой оказалась Екатерина Шляхова (01:19:20).
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