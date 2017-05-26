27 мая на территории нового универсального уличного спортивного комплекса у корпуса 414 состоится IV Зеленоградский чемпионат по уличным видам спорта.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Москвы и Подмосковья.

Зрителей ждут выступление команды чирлидинга, силовое троеборье и воркаут-фристайл среди мужчин и среди женщин, динамичное представление мастеров паркура, а также выступления танцевальных коллективов.

Начало мероприятия в 11:00.

Напомним, спортивный комплекс под открытым небом площадью 900 кв. метром был построен летом 2016 года. На территории комплекса имеются площадки для занятия силовыми уличными видами спорта, паркуром, фрираном и кроссфитом.

zelenogradnews.ru

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