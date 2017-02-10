В этом году юбилейная XXXV Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» впервые пройдет в Зеленограде. Как уточнили в Центре физической культуры и спорта Зеленограда, по результатам голосования на портале «Активный гражданин» было принято решение провести «Лыжню России» в 2017 году на окружных площадках.

Соревнования в Зеленограде пройдут 11 февраля на трассе за стадионом «Ангстрем». Регистрация участников и выдача стартовых номеров начнется на стадионе «Ангстрем» в 8:30.

Расписание стартов:

11:00 – дети 6-12 лет и их родители – 2.5 км (1 круг);

12:00 – юноши 13-17 лет, девушки 13-17 лет, женщины 18 лет и старше – 5 км (2 круга);

13:00 – мужчины 18 лет и старше – 10 км (4 круга).

В рамках лыжной гонки любой участник сможет выполнить норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по бегу на лыжах на дистанции соответствующей возрастной категории.

Всем участникам соревнований будет вручена сувенирная продукция Министерства спорта России: шапочка и майка со стартовым номером.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (499) 736-16-28 и 8 (926) 724-77-57.

zelenogradnews.ru

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