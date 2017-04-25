Мастер-класс «Карате для детей»

Руководитель секции карате «Начало» и группы здоровья «Гимнастика для всех» Татьяна Филимонова проведет 4 мая в клубе «Радуга» мастер-класс «Каратэ для детей», на котором участники познакомятся с историей, традициями, принципами, прикладной и базовой техниками карате кёкусинкай, примут участие в тренировочном процессе и в кумите (спортивных поединках) для начинающих.

С собой необходимо взять не стесняющую движений одежду и сменную обувь.

Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный.

Кёкусинкай – стиль карате, основанный мастером и преподавателем карате, одним из самых знаменитых представителей боевых искусств Масутацу Оямой в 50-е годы ХХ века в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта».

Позже кёкусинкай лег в основу ряда других контактных стилей карате. Карате кёкусинкай считается чрезвычайно зрелищным видом спорта: спортивные поединки проводятся в полный контакт без защитного снаряжения. Единственное ограничение – запрет ударов в голову руками.



zelenogradnews.ru

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