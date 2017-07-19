Открыта онлайн регистрация на эстафету «Юность»

26 августа на территории лыже-роллерной трассы за стоматологической поликлиникой на Каштановой аллее команда организаторов Зеленоградского полумарафона проведет очередной забег серии – эстафету «Юность».

Эстафета будет состоять из трех этапов по 2850 метров каждый. В рамках эстафеты пройдут соревнования между мужскими, женскими и смешанными командами.

Зарегистрироваться для участие в забеге можно на сайте мероприятия. Стоимость участия – 3000 рублей с команды, независимо от количества участников в команде.

Выдача стартовых комплектов будет производиться в день забега с 10:00 до 11:30. В 12:00 состоится старт смешанных команд, а в 13:00 – мужских и женских команд. Церемония награждения запланирована на 14:20.

Победители будут награждены медалями и ценными призами от партнеров забега, а все участники соревнования получат сувениры от команды #zelrun и подарки от партнеров.

zelenogradnews.ru

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