Открыта регистрация на 21-й Зеленоградский полумарафон
- Среда, Март 22, 2017, 23:38
- Спорт
- Добавить комментарий
Открылась регистрация на 21-й Зеленоградский полумарафон, который в этом году пройдет 4 июня.
Регистрация на
Выдача стартовых комплектов, в которые входят стартовый номер, чип электронного хронометража, сувенир от команды #Zelrun и, за отдельную плату, футболка с символикой забега, будет происходить в зоне «Регистрация» стартового городка соревнований 4 июня с 8:00 до 10:00.
Традиционно за 15 минут до старта основного забега, который состоится в 10:00, пройдет 500-метровый детский забег. Участие в нем бесплатное. Предварительная регистрация на него не требуется.
Как отметили организаторы, трасса забега в этом году изменится, а старт полумарафона снова перенесен на Центральную площадь, так как на территории у ледового дворца «Орбита», где располагался стартовый городок с 2014 по 2016 год, был открыт скейт-парк. Схема новой трассы на согласовании и будет опубликована не позднее 21 мая.
Напомним, продолжается регистрация на кросс «Спутник», который пройдет 30 апреля.
Еще по теме
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для комментирования.