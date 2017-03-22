Открыта регистрация на 21-й Зеленоградский полумарафон

Открылась регистрация на 21-й Зеленоградский полумарафон, который в этом году пройдет 4 июня.

Регистрация на сайте завершается 20 мая или раньше при достижении лимита участников. Для регистрации доступно 1300 слотов на дистанцию 21.1 км и 700 слотов на дистанцию 7 км. Размер стартового взноса для участников полумарафона составляет 1500 и 1900 рублей, а для участников забега-спутника – 900 и 1200 рублей. Кроме того, желающие могут пожертвовать любую сумму, которая пойдет на курс реабилитации трехлетней Вики Цыгановой, страдающей ДЦП.

Выдача стартовых комплектов, в которые входят стартовый номер, чип электронного хронометража, сувенир от команды #Zelrun и, за отдельную плату, футболка с символикой забега, будет происходить в зоне «Регистрация» стартового городка соревнований 4 июня с 8:00 до 10:00.

Традиционно за 15 минут до старта основного забега, который состоится в 10:00, пройдет 500-метровый детский забег. Участие в нем бесплатное. Предварительная регистрация на него не требуется.

Как отметили организаторы, трасса забега в этом году изменится, а старт полумарафона снова перенесен на Центральную площадь, так как на территории у ледового дворца «Орбита», где располагался стартовый городок с 2014 по 2016 год, был открыт скейт-парк. Схема новой трассы на согласовании и будет опубликована не позднее 21 мая.

Напомним, продолжается регистрация на кросс «Спутник», который пройдет 30 апреля.

zelenogradnews.ru

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