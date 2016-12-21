Открытие лыжного сезона в Зеленограде

24 декабря на стадионе «Ангстрем» на Озерной аллее состоится приуроченная к открытию лыжного сезона гонка, организованная Федерацией лыжных гонок и биатлона в Зеленограде.

Соревнования пройдут в пяти возрастных группах у мужчин и трех возрастных группах у женщин на дистанциях 10 и 5 километров соответственно.

Предварительная регистрация открыта на сайте Спорт вокруг . Выдача стартовых номеров, оплата стартового благотворительного взноса и роспись за состояние своего здоровья производится в день соревнований с 9:00 до 10:45. Раздельный старт с интервалом 30 секунд назначен на 11:00 для женщин и в 11.30 для мужчин.

Для победителей и призеров соревнований предусмотрены грамоты, медали и призы от организаторов.

Более подробную информацию можно найти на сайте Федерации лыжных гонок и биатлона.

zelenogradnews.ru

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