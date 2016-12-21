Открытие лыжного сезона в Зеленограде
- Среда, Декабрь 21, 2016, 17:58
- Спорт
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24 декабря на стадионе «Ангстрем» на Озерной аллее состоится приуроченная к открытию лыжного сезона гонка, организованная Федерацией лыжных гонок и биатлона в Зеленограде.
Соревнования пройдут в пяти возрастных группах у мужчин и трех возрастных группах у женщин на дистанциях 10 и 5 километров соответственно.
Предварительная регистрация открыта на сайте
Для победителей и призеров соревнований предусмотрены грамоты, медали и призы от организаторов.
Более подробную информацию можно найти на
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