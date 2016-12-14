Традиционный турнир по армспорту «Золотая белка»

17 декабря в Центре реабилитации для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта (корпус 309) состоится традиционный окружной турнир для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в рамках которого продут соревнования по армрестлингу, гиревому спорту и бодибилдингу.

К участию в соревнованиях допускаются лица старше 16 лет с нарушением слуха, нарушением зрения, поражением опорно-двигательного аппарата (в том числе колясочники), интеллектуальными нарушениями, общими заболеваниями, занимающиеся армспортом, прошедшие медицинское освидетельствование.

Соревнования проводятся в лично-командном зачёте по правилам WAF с выбыванием после двух поражений. Соревнования в номинации «Спортсмены-инвалиды» проводятся по международным правилам на столах для борьбы сидя.

Начало турнира в 10:00. Организатором турнира выступает Центр физической культуры и спорта Зеленограда.

zelenogradnews.ru