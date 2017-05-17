В Зеленограде прошли соревнования по мини-футболу
- Среда, Май 17, 2017, 15:41
- Спорт
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В рамках VII окружной спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций Зеленограда 13 мая в футбольном центре «Савелки» состоялись соревнования по мини-футболу.
В соревнованиях приняли участие 9 коллективов округа: «Автокомбинат», «Образование», Управление социальной защиты населения, «Ангстрем», «Леруа Мерлен», МЧС, АО «ПКК Миландр» и УВД.
Все коллективы были разделены на три группы. В каждой группе команды играли в круг, после чего три сильнейшие из них разыграли призовые места.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Образование», второе – команда МЧС, третье досталось команде «Ангстрем».
Фотографии МЧС Зеленограда
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