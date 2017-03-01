В Зеленограде прошли зимние спортивные игры среди полицейских

Традиционный зимний спортивный праздник УВД прошел 22 февраля на Школьном озере. В нем приняли участие более ста сотрудников полиции, которые представили аппарат (полицейские УВД по Зеленоградскому АО), СРП (служба по раскрытию преступлений), ОБ ДПС ГИБДД, ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы, ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы и ОМВД России по району Крюково г. Москвы.

Открыл праздник начальник УВД Зеленограда подполковник полиции Сергей Василевский, который отметил необходимость проведения подобных мероприятий. Кроме того, Сергей Василевский принял участие в лыжной эстафете и стрельбе из пистолета.

По итогам соревнований победителями стали:

лыжная эстафета – команда ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы;

веселая эстафета – команда СРП;

финские городки – ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы;

гиревой спорт – присоединившаяся к полицейским команда МЧС Зеленограда

стрельба из пистолета – команда СРП;

тянучка и перетягивание каната – ОБ ДПС ГИБДД.

В общекомандном зачете призерами стали:

Команда ОБ ДПС ГИБДД Команда ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы Команда ОМВД России по району Крюково г. Москвы

Лучшим спортсменом был признан инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда лейтенант полиции Алексей Шишов.

В течение праздника работала полевая кухня, а для детей были организованы катания на лошадях и мототехнике от мотоклуба «Z-Brothers».

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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