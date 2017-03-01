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В Зеленограде прошли зимние спортивные игры среди полицейских

Традиционный зимний спортивный праздник УВД прошел 22 февраля на Школьном озере. В нем приняли участие более ста сотрудников полиции, которые представили аппарат (полицейские УВД по Зеленоградскому АО), СРП (служба по раскрытию преступлений), ОБ ДПС ГИБДД, ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы, ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы и ОМВД России по району Крюково г. Москвы.

Открыл праздник начальник УВД Зеленограда подполковник полиции Сергей Василевский, который отметил необходимость проведения подобных мероприятий. Кроме того, Сергей Василевский принял участие в лыжной эстафете и стрельбе из пистолета.

По итогам соревнований победителями стали:

  • лыжная эстафета – команда ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы;
  • веселая эстафета – команда СРП;
  • финские городки – ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы;
  • гиревой спорт – присоединившаяся к полицейским команда МЧС Зеленограда
  • стрельба из пистолета – команда СРП;
  • тянучка и перетягивание каната – ОБ ДПС ГИБДД.

В общекомандном зачете призерами стали:

  1. Команда ОБ ДПС ГИБДД
  2. Команда ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы
  3. Команда ОМВД России по району Крюково г. Москвы

Лучшим спортсменом был признан инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда лейтенант полиции Алексей Шишов.

В течение праздника работала полевая кухня, а для детей были организованы катания на лошадях и мототехнике от мотоклуба «Z-Brothers».

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru


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