В Зеленограде прошли зимние спортивные игры среди полицейских
- Среда, Март 1, 2017, 2:20
- Спорт
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Традиционный зимний спортивный праздник УВД прошел 22 февраля на Школьном озере. В нем приняли участие более ста сотрудников полиции, которые представили аппарат (полицейские УВД по Зеленоградскому АО), СРП (служба по раскрытию преступлений), ОБ ДПС ГИБДД, ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы, ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы и ОМВД России по району Крюково г. Москвы.
Открыл праздник начальник УВД Зеленограда подполковник полиции Сергей Василевский, который отметил необходимость проведения подобных мероприятий. Кроме того, Сергей Василевский принял участие в лыжной эстафете и стрельбе из пистолета.
По итогам соревнований победителями стали:
- лыжная эстафета – команда ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы;
- веселая эстафета – команда СРП;
- финские городки – ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы;
- гиревой спорт – присоединившаяся к полицейским команда МЧС Зеленограда
- стрельба из пистолета – команда СРП;
- тянучка и перетягивание каната – ОБ ДПС ГИБДД.
В общекомандном зачете призерами стали:
- Команда ОБ ДПС ГИБДД
- Команда ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы
- Команда ОМВД России по району Крюково г. Москвы
Лучшим спортсменом был признан инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД Зеленограда лейтенант полиции Алексей Шишов.
В течение праздника работала полевая кухня, а для детей были организованы катания на лошадях и мототехнике от мотоклуба «Z-Brothers».
Фотографии УВД Зеленограда
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