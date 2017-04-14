27 апреля в «Зеленопарке» открывается лазерный кинотеатр

27 апреля в торгово-развлекательном центре «Зеленопарк», который находится на 37-м километре Ленинградского шоссе, открывается лазерный суперкинотеатр 4K с технологией Dolby Atmos сети «Синема парк».

Информация об этом опубликована в группе «Синема парк» в сети «ВКонтакте».

Кинотеатр имеет 6 кинозалов, включая большой премьерный зал и зал KIDS с детской горкой для самых маленьких зрителей. Он оснащен уникальной для России лазерной кинопроекционной системой 4K с максимально ярким изображением, новейшей аудио-технологией Dolby Atmos, благодаря которой звуковые объекты перемещаются по залу, включая область над головами зрителей, создавая глубокое и насыщенное объемное звучание и инновационной поляризационной технологией 3D-проекции RealD, при которой не происходит раздвоение изображения, а стереоэффект сохраняется при любых наклонах головы благодаря круговой поляризации света.

zelenogradnews.ru

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