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В Зеленограде снова заработал ЦИЗ «Юлмарт»

Закрытый 26 июня центр исполнения заказов «Юлмарт», который находился на втором этаже здания бывшего магазина «Копейка» (корпус 900) снова открылся.

Центр исполнения заказов на Солнечной аллее был открыт в декабре 2015 года. В нем в круглосуточном режиме предоставлялся полный спектр услуг по продаже компьютеров, электроники, бытовой техники и цифровых товаров по каталогу, оказывались консультации по сервисному обслуживанию, а также был в наличии основной перечень товаров наибольшего спроса, благодаря чему клиенты могли забрать покупку в день заказа. 26 июня центр прекратил свою работу, как было сказано на сайте магазина, по техническим причинам, а представители компании тогда сказали, что он закрылся насовсем.

Напомним, кроме центра исполнения заказов на Солнечной аллее в Зеленограде работает еще два пункта выдачи заказов «Юлмарт Outpost-Зеленоград». Первый находится на площади Юности, второй – на улице Андреевка (напротив корпуса 1501). В них выдача товаров производится через день после заказа.

zelenogradnews.ru


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