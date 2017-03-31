15 апреля зеленоградские байкеры откроют мотосезон
- Пятница, Март 31, 2017, 15:13
- Досуг, Транспорт
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15 апреля в Зеленограде состоится открытие нового мотосезона, которое традиционно начнется с мотопробега по дорогам округа.
Сбор участников мотопробега назначен на 15:00 на улице Железнодорожная. Старт колонны – в 16:00. Обязательное требование – наличие водительского удостоверения категории «А», документов на транспортное средство и мотошлема.
Мотопробег финиширует у дома мотокультуры «iZBa» в Андреевке, где в 17:00 начнется развлекательная программа с участием музыкальных коллективов, конкурсами, лотереей от ZB и дискотекой.
Завершится праздник фейерверком.
Организаторами мероприятия выступают зеленоградский мотоклуб «Z -Brothers» и зеленоградское отделением Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» при поддержке Культурного центра «Доброволец».
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