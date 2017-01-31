Главная  »  Транспорт  »  Для автобусов 400Т и 400К введена новая остановка

Для автобусов 400Т и 400К введена новая остановка

С 30 января 2017 года на маршрутах 400Т и 400К, которые курсируют между Зеленоградом и станциями метро «Тушинская» и «Митино», появилась новая остановка «Брехово-2» в обоих направлениях. Сообщение об этом появилось на сайте «Мосгортранса».

Остановка располагается рядом с торговым центром «Все для дома». Кроме 400-х автобусов там же останавливаются маршруты 366, 460М, 575, 707М и 1016.

zelenogradnews.ru


Еще по теме

Метки: , , , , ,

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для комментирования.

«
»
© 2010-2017 Зеленоградские новости. Все права защищены.
Мобильная версия сайта активируется автоматически.
При любом использовании материалов сайта активная ссылка на zelenogradnews.ru обязательна.