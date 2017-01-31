Для автобусов 400Т и 400К введена новая остановка
- Вторник, Январь 31, 2017, 1:46
- Транспорт
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С 30 января 2017 года на маршрутах 400Т и 400К, которые курсируют между Зеленоградом и станциями метро «Тушинская» и «Митино», появилась новая остановка «Брехово-2» в обоих направлениях. Сообщение об этом появилось на сайте «Мосгортранса».
Остановка располагается рядом с торговым центром «Все для дома». Кроме 400-х автобусов там же останавливаются маршруты 366, 460М, 575, 707М и 1016.
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