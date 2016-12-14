Изменение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2017 года

C января 2017 года в Москве изменится стоимость проезда в наземном городском транспорте и метро.

Так, при оплате картой «Тройка» стоимость проезда в автобусе, троллейбусе, трамвае а также в метро станет 35 рублей (до 1 января 2017 года – 31 и 32 рубля соответственно), а тариф «90 минут» подорожает с 49 до 54 рублей.

Цена единого билета на 1, 2, 20, 40 и 60 поездок станет 55, 110, 720, 1440 и 1700 рублей соответственно (до 1 января 2017 года – 50, 100, 650, 1300 и 1570 рублей).

Цена билета «ТАТ» и единого на одну поездку при покупке у водителя станет 40 и 55 рублей соответственно (сейчас – 35 и 50 рублей).

Стоимость льготных проездных билетов для школьников и студентов повысится с 240 до 250 рублей для проезда в наземном транспорте и с 365 до 380 рублей – в метро.

Для пассажиров, которые пользуются бесконтактной оплатой проезда при помощи банковских карт с технологиями PayPass/PayWave и телефонов, поддерживающих NFC-соединение и Apple Pay, стоимость одной поездки уменьшится с 50 до 40 рублей.

Кроме того, с будущего года из обращения будут исключены билеты «ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на одну поездку между зонами А и Б, а также «ТАТ» – пригородный.

Изменения не коснутся единых безлимитных билетов на сутки, трое, семь суток, календарный месяц, 30, 90 и 365 дней. Также сохранятся льготы на проезд для всех категорий граждан.

Напомним, предыдущее изменение тарифов на проезд в московском общественном транспорте было 1 января 2016 года.

zelenogradnews.ru

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