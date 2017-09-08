Изменения в движении общественного транспорта 9 сентября

В День города, 9 сентября, в округе будет ограничено движение личного автотранспорта, а с 15:00 до окончания мероприятий изменится движение нескольких автобусных маршрутов.

Так, автобусы маршрута №400э будут осуществлять посадку пассажиров на остановке «Березка». Посадка и высадка пассажиров маршрута №400 будет осуществляться на всех остановках Панфиловского проспекта от остановки «Станция Крюково» до остановки «Дом мебели», а въезд и выезд из Зеленограда на Ленинградское шоссе – через мемориал «Штыки» по Панфиловскому проспекту.

Автобусы маршрутов №№ 1, 10, 12, 15, 25, 29 будут следовать до остановки «Дом мебели», далее по 1-ому Западному проезду с остановками «Березка», «Автокомбинат» до остановки «Северная».

Автобусы маршрутов №№ 2, 3, 19, 32, 32к будут следовать до остановки «МИЭТ».

Автобусы маршрутов №№ 8, 9, 11, 27, 29 работать не будут.

Кроме того, к 21:00 к остановке «Парк Победы» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 19, 32, 11, 2.

zelenogradnews.ru

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