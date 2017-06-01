Ограничение движения транспорта 4 июня 2017 года

В связи с проведением 21-го Зеленоградского полумарафона 4 июня 2017 года с 9:00 до 14:30 будет перекрыто движение автотранспорта по Озерной аллее, Сосновой аллее от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, Московскому проспекту от улицы Юности до Савелкинского проезда.

В ГИБДД просят заранее спланировать маршруты передвижения и проявить понимание.

Кроме того, с 3 июня 2017 года будет закрыт въезд автотранспорта на Центральную площадь и прилегающие к ней парковки со стороны Савелкинского проезда.

zelenogradnews.ru

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