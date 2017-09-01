Ограничение движения транспорта 9 сентября 2017 года
- Пятница, Сентябрь 1, 2017, 22:36
- Транспорт
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В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города, 9 сентября с 15:00 и до окончания шествия будет перекрыто движение для личного автотранспорта по улице Николая Злобина и Центральному проспекту.
С 15:00 до окончания праздничных мероприятий будет перекрыто движение для личного автотранспорта по Савелкинскому проезду и Центральной площади.
Кроме того, в ночь с 8 на 9 сентября будет проводиться эвакуация автомобилей на вышеуказанных участках улично-дорожной сети.
В ГИБДД просят автолюбителей не парковать свои автомобили на перечисленных улицах в указанный промежуток времени, а также заранее спланировать маршруты передвижения.
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