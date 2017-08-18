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Онлайн-оплата пошлины ГИБДД со скидкой 30%

Уважаемые автолюбители! Предлагаем вам осуществить любые экзаменационные действия через портал госуслуг. При подаче электронного заявления через портал госуслуг вы можете осуществить онлайн-оплату государственной пошлины со скидкой 30% от установленного размера.

Напоминаем, что если по каким-либо причинам у вас не получается зарегистрироваться и записаться на портале госуслуг, вы можете обратиться в 3-е отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР №2 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: улица Крупской, дом 1 строение 1, для получения помощи и прохождения всех этапов регистрации.

В случае подачи заявления при личном обращении в подразделения Госавтоинспекции скидка 30% не предоставляется.

МО ГИБДД ТНРЭР №2 ГУ МВД России по г.Москве

zelenogradnews.ru


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