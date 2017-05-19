Стартовала акция «На работу на велосипеде»
- Пятница, Май 19, 2017, 13:05
- Транспорт
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19 мая в Москве стартовал основной день акции «На работу на велосипеде», в рамках которого снижена стоимость велопроката, организованы «энергетические точки», где посетители смогут купить
В Зеленограде к акции присоединились сотрудники Управления социальной защиты населения во главе с заместителем начальника Еленой Богдановой.
В этом году акция походит в обновленном формате: она продлится две недели с 15 по 28 мая и завершится большим московским велопарадом.
Напомним, ежегодная акция «На работу на велосипеде» проводится проектом по развитию велокультуры Let’s Bike It! при поддержке Министерства транспорта РФ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с целью показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье, а также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.
Фотографии УСЗН ЗелАО
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