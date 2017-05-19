Стартовала акция «На работу на велосипеде»

19 мая в Москве стартовал основной день акции «На работу на велосипеде», в рамках которого снижена стоимость велопроката, организованы «энергетические точки», где посетители смогут купить кофе со скидкой, а также получить сувениры. Кроме того, сегодня можно бесплатно провезти велосипед в электричках, а посетители на велосипедах могут получить подарки и воспользоваться специальными предложениями и скидками у партнеров акции .

В Зеленограде к акции присоединились сотрудники Управления социальной защиты населения во главе с заместителем начальника Еленой Богдановой.

В этом году акция походит в обновленном формате: она продлится две недели с 15 по 28 мая и завершится большим московским велопарадом.

Напомним, ежегодная акция «На работу на велосипеде» проводится проектом по развитию велокультуры Let’s Bike It! при поддержке Министерства транспорта РФ совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры с целью показать, что велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в Москве и Подмосковье, а также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.

Фотографии УСЗН ЗелАО

zelenogradnews.ru

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