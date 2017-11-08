Ученики зеленоградских школ написали письма водителям

Ритм современной жизни стремителен. Все мы куда-то спешим, торопимся, мчимся. Каждый из нас вольно или невольно становится участником дорожного движения: водителем, пешеходом, пассажиром транспортного средства. И спешка, зачастую, приводит к печальным последствиям. Об этом и много другом ученики школы №1194 написали в письмах зеленоградским водителям.

Многие ребята рассказали в своих обращениях печальные истории о членах своих семей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по вине правонарушителей. Большинство детей просили быть внимательней не только к пешеходам, но и к животным, выбегающим на дорогу. Многие школьники украсили свои письма рисунками, желая этим еще больше привлечь внимание водителя, и постараться достучаться до его сердца.

2 ноября старшеклассники вместе с дорожными полицейскими Зеленограда провели профилактическое мероприятие под условным названием «Письмо водителю». Каждый ребенок при вручении письма своими словами обращался к водителям с большой надеждой на то, что их обращения и письма не останутся незамеченными и неуслышанными. Участники акции еще раз напоминали водителям о недопустимости нарушения правил дорожного движения, призвали быть внимательными, взаимовежливыми на дороге и пожелали счастливого пути.

Фотографии УВД Зеленограда

zelenogradnews.ru

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